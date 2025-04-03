Ізраїльські військові вдарили по сирійських містах Дамаск і Хама

Ізраїльська військова авіація завдала ударів по столиці Сирії Дамаску і по місту Хама. У Сирії заявили, що удари прийшлися поблизу науково-дослідного центру в столичному районі Барзех і аеропорту в Хамі.

Про це повідомили ЦАХАЛ, сирійське інформаційне агентство SANA й катарський телеканал Al Jazeera.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вдарила по «військовому потенціалу» на сирійських військових базах у місті Хама, військовому аеропорту Т4 поблизу міста Хомс й обʼєктах військової інфраструктури в Дамаску.

Міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські авіаудари по п’яти різних районах країни. Там кажуть, що це призвело до повного знищення військового аеропорту Хами та поранення десятків цивільних і військових, і називають це невиправданою ескалацією.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини (SOHR), ізраїльські військові провели понад 500 повітряних атак на цілі в Сирії в період з 8 до 31 грудня 2024 року, а цього року — щонайменше 43 атаки.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року. Він пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, який «чесно керуватиме країною» з урахуванням інтересів усіх без винятку сирійців і дотримуватися прав жінок та етичних меншин. Потім, як обіцяв аль Шараа, у країні мають провести, як він їх назвав, вільні та справедливі вибори. Цей перехідний період може тривати чотири роки.