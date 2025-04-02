Теракт у відділенні поліції на Одещині. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухівки.

Одеські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухівки — саме її підірвали 23 березня у відділенні поліції в місті Біляївка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За версією слідства, підозрюваного завербували російські спецслужби через телеграм-канал. Йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на гроші — і чоловік погодився.

Офіс генерального прокурора

Як стверджує Офіс генпрокурора, російський куратор дав підозрюваному вказівку для виготовлення вибухівки. Той зробив її з підручних засобів, замаскував під подарунок та на таксі відправив його з Одеси до Біляївки. Посилку мала отримати місцева жителька — також завербована росіянами.

Далі, каже слідство, жінка отримала «подарунок» і занесла його до адміністративної будівлі поліції. Росіяни підірвали вибухівку дистанційно — подзвонили на вбудовану сім-картку. Через вибух жінка загинула, а троє поліцейських дістали поранення.

Чоловіка, який виготовив вибухівку, затримали. Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, компоненти для виготовлення вибухівки та готову вибухівку, замасковану під вогнегасник.

Офіс генерального прокурора

Йому повідомили про підозру у вчиненні теракту, що спричинив загибель людини. Зараз він під вартою без права на заставу, слідчі перевіряють, чи причетний він до інших злочинів.