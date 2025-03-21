У Тернополі затримали школярку — вона ледве не вчинила теракт через шантаж росіян

Правоохоронці затримали 14-річну дівчину — її підозрюють у спробі вчинити теракт у Тернополі на замовлення Росії. Росіяни шантажували її, погрожуючи злити в мережу відверті фото.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідство встановило, що російські агенти планували підірвати дівчину разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.
Підозрювану завербували в телеграм-каналі, коли вона шукала підробіток. Щоб залучити її до співпраці, росіяни зламали її телефон та погрожували «злити» її відверті фото в інтернет.
За даними слідства, через шантаж школярка погодилася працювати на росіян. За їхніми інструкціями вона виготовила вибухівку та заховала її в рюкзак. Потім залишила його під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. Росіяни хотіли дистанційно підірвати вибухівку, щоб убити дівчину і максимальну кількість людей, які могли бути поруч.
Цьому завадили правоохоронці. Вибухівку вчасно виявили, а підозрювану дівчину затримали. Тепер їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
- Протягом останніх тижнів правоохоронці активно запобігають терактам у різних містах України. Так, унаслідок вибуху в Миколаєві 14 лютого загинула жінка, що несла вибухівку, і троє військових. Ще сім людей постраждали.
- А 11 березня в Івано-Франківську сталось кілька вибухів: один — у багатоповерхівці, через що спалахнула пожежа, другий — на вулиці Привокзальній біля житлового будинку. Як згодом зʼясували правоохоронці, вибух влаштували двоє неповнолітніх на замовлення спецслужб РФ. Один із підлітків загинув, а другий — у лікарні. Від вибуху також постраждали двоє перехожих.