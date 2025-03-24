Готував теракти й коригував обстріли Харкова. Поліція затримала підозрюваного агента росіян

Служба безпеки України затримали чоловіка — його підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, він готував вибухівку для терактів і коригував удари Росії по місту.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Підозрюваний — 24-річний безробітний харків’янин. Федеральна служба безпеки Росії помітила його в телеграм-каналах, де той публікував прокремлівські коментарі.

СБУ стверджує, що підозрюваний отримував від росіян геолокації тайників зі складовими для вибухівки. Він доукомплектовував їх телефонами та вибуховими речовинами, а потім закладав у нові схованки.

Крім того, підозрюваний розвідував адреси розташування оборонних заводів, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів. Він випитував цю інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов, а потім їхав на дорозвідку поблизу підприємств. Координати росіяни використали б для ударів по Харкову.

Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, через який він контактував з ФСБ. Йому повідомили про підозри в державній зраді і в незаконній купівлі та зберіганні вибухівки. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.