Ле Пен заборонили балотуватися на виборах у Франції. Її може замінити інший кандидат — молодший і популярніший

Лідерці французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен заборонили балотуватися на президентських виборах 2027 року. На зміну їй може прийти інший кандидат — молодший і популярніший, голова партії Жордан Барделла.

Про це пише Bloomberg.

Напередодні Ле Пен визнали винною в розтраті державних грошей. Її адвокат розкритикував суд за те, що заборона на балотування набирає чинності негайно і її не можна відкласти на час оскарження вироку. Рішення апеляційного суду до виборів 2027 хоча й не виключене, але малоймовірне — через складність справи.

За останніми опитуваннями, Ле Пен була однією з головних претенденток на посаду президента Франції. Вона говорила, що прокуратура хоче її «політичної смерті», добиваючись заборони на участь у виборах.

Рішення суду може спричинити лідерську кризу серед французьких ультраправих, адже саме Марін Ле Пен довгі роки намагалася зробити свою політичну силу більш прийнятною для широкого загалу. Її можливим наступником вважають 29-річного Жордана Барделла — чинного голову партії «Національне об’єднання», якого, за опитуваннями, підтримують як потенційного кандидата на президентських виборах 2027 року.

Марін Ле Пен і Жордан Барделла. Associated Press

Сама Ле Пен називає справу політичним переслідуванням. Її прихильники теж можуть сприйняти вирок як спробу чинної влади Франції змусити мовчати тих, хто їм не подобається — тим більше зараз, коли рейтинг президента Емманюеля Макрона і без того низький.

Що передувало

9 липня 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Розслідування почали після звіту Національної комісії з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP) про рахунок кампанії Ле Пен під час президентських виборів 2022 року. За цим звітом, Ле Пен перевищила встановлений законом ліміт витрат на президентську кампанію.

31 березня 2025 року Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей. З цих чотирьох років два — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, її оштрафували на €100 тисяч та на пʼять років заборонили обіймати державні посади. Тобто вона не зможе балотуватися на виборах президента Франції у 2027 році.