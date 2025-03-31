Швеція оголосила свій найбільший пакет допомоги Україні — на $1,6 мільярда

Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 16 мільярдів шведських крон (близько $1,6 мільярда). Це найбільший пакет, який коли-небудь надавала Швеція.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Reuters.
Найбільша частина пакета — 9,2 мільярда крон — піде на військове обладнання, яке Швеція закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.
Згодом Йонсон уточнив, що до пакету увійшла підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.
Раніше Швеція повідомляла, що планує значно посилити підтримку України. Зокрема, у 2025 році вона вирішила виділити на підтримку України більше грошей — 40 мільярдів крон (майже $4 мільярди) замість раніше запланованих 25 мільярдів. Ці кошти підуть на допомогу Україні у війні проти російської агресії.
- Нещодавно Швеція анонсувала «найбільший план з переозброєння з часів Холодної війни» та посилення допомоги Україні.
- Швеція не перша країна, яка після початку російського вторгнення посилює фінансування оборонного сектора. Зокрема, 21 березня Верхня палата парламенту Німеччини підтримала план мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни — їх сума сягне трильйона євро.
- А на початку березня лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі підтримали ініціативи про збільшення оборонних витрат. Серед схвалених ініціатив — позики для країн ЄС на €150 мільярдів для оборонних інвестицій.