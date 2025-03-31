Нідерланди виділять €500 млн на розробку дронів для України

Нідерланди оголосили, що виділять €500 мільйонів на великий проєкт з розробки безпілотників для України. Це частина пакету на суму €2 мільярди на підтримку України до 2025 року.

Про це йдеться на сайті Міноборони Нідерландів.

«Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі €2 мільярдів, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом €500 мільйонів. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя», — заявив очільник Міноборони Рубен Брекельманс.

Міністр зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.