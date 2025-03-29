WP: Трамп наполягає на більш рішучих діях щодо мит

Президент США Дональд Трамп підштовхує своїх старших радників до більш рішучих дій щодо митної політики, готуючись до 2 квітня — дня, на який запланований новий масштабний пакет мит.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Хоча багато його союзників на Волл-стріт і Капітолійському пагорбі закликали Білий дім до більш примирливого підходу, Трамп продовжує наполягати на агресивних заходах для фундаментальної трансформації американської економіки, кажуть співрозмовники.

Радники Трампа ведуть інтенсивні дискусії щодо точного обсягу імпортних мит, які будуть введені і, за словами чиновників, вплинуть на торгівлю на трильйони доларів.

Варіант, який розглядається як найбільш вірогідний, і про який публічно заявив цього місяця міністр фінансів США Скотт Бессент, передбачає встановлення мит на товари з 15% країн, які адміністрація вважає «найгіршими торговельними партнерами США», і на які припадає майже 90% імпорту.

Водночас сам Трамп далі переконує своїх радників, що його адміністрація повинна продовжувати ескалацію торговельних заходів, і в останні дні відродив ідею універсального тарифу, який би застосовувався до більшості імпортних товарів, незалежно від країни походження.