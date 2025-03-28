В Україну повернули тіла 909 захисників

На підконтрольну Україні територію 28 березня повернули тіла 909 захисників.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед тих, чиї тіла вдалося повернути, — воїни, які загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також ті, кого вдалося репатріювати з моргів на території РФ.

Полеглих бійців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Обʼєднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектора безпеки та оборони України.