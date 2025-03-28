В Україну повернули тіла 909 захисників

На підконтрольну Україні територію 28 березня повернули тіла 909 захисників.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Серед тих, чиї тіла вдалося повернути, — воїни, які загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також ті, кого вдалося репатріювати з моргів на території РФ.
Полеглих бійців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Обʼєднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектора безпеки та оборони України.
- У середині лютого на підконтрольну українському уряду територію повернули тіла 757 загиблих військових, а в середині січня — ще 757
- Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.