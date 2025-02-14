В Україну повернули тіла понад 700 українських захисників

На підконтрольну Україні територію 14 лютого повернули тіла 757 загиблих військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених «на щиті» українські захисники з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ.

Полеглих військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.