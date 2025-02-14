В Україну повернули тіла понад 700 українських захисників

На підконтрольну Україні територію 14 лютого повернули тіла 757 загиблих військових.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених «на щиті» українські захисники з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ.
Полеглих військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
- Наприкінці грудня 2024 року на підконтрольну українському уряду територію повернули тіла 503 полеглих бійців, а в середині січня — ще 757.
- Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 4 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 45 100 військових загинули та 390 тисяч були поранені.