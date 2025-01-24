В Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів

На підконтрольну Україні територію 24 січня повернули тіла 757 загиблих військових.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених «на щиті» українських захисників:
- 451 з Донецького напрямку;
- 71 з Бахмутського напрямку;
- 51 з Вугледарського напрямку;
- 13 з Луганського напрямку;
- 137 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території Росії повернули 34 загиблих.
Полеглих військових повернули завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Обʼєднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектора безпеки та оборони України.
Координаційний штаб подякував за допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста і бійцям ЗСУ, які перевозили полеглих та організували передачу тіл правоохоронцям. Особи загиблих встановлюватимуть слідчі разом з експертами МВС.
- Наприкінці грудня 2024 року на підконтрольну українському уряду територію повернули тіла 503 полеглих бійців.
- Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.