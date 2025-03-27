Прокуратура вимагає 7 років вʼязниці для експрезидента Франції Саркозі у справі про корупцію

Прокуратура вимагає засудити колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до семи років ув’язнення. Його звинувачують у тому, що він взяв гроші від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі, щоб профінансувати президентську кампанію.
Про це передає Politico.
Прокурори звинувачують Саркозі та деяких його колишніх соратників у тому, що вони уклали «неймовірну, безпрецедентну, непристойну» угоду з Каддафі. Угода передбачала вливання Каддафі мільйонів євро в президентську кампанію Саркозі в 2007 році.
В обмін на гроші Саркозі нібито погодився використати свої президентські повноваження, щоб зміцнити дипломатичні і ділові звʼязки Парижу з Триполі, а також переглянути справу родича Каддафі Абдулли Сенусі. У 1999 році французький суд заочно визнав Сенуссі винним в участі у вибуху літака, що летів із Браззавілю в тодішній Народній Республіці Конго до Парижу (під час рейсу загинули всі 170 пасажирів) і засудив до довічного увʼязнення.
Французькі фінансові слідчі десять років розслідували заяви про те, що кампанію Саркозі фінансували з Лівії. Експрезидент неодноразово казав про свою невинуватість і стверджував, що став жертвою змови.
- У лютому 2025 року Ніколя Саркозі відправили під домашній арешт. На нього наділи електронний браслет. Це вперше таке вчиняють у Франції з колишній президентом.
- 1 березня 2021 року суд Парижу визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (2007—2012) винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.
- А вже 30 вересня 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.