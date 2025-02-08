Експрезиденту Франції Саркозі наділи електронний браслет у справі про корупцію

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі носитиме електронний браслет у межах виконання вироку у справі про корупцію. Уперше такий захід застосували проти колишнього глави Франції.
Про це повідомляють Le Monde і France 24.
Саркозі відтепер може виходити з дому лише з 08:00 до 20:00, окрім днів судових засідань у його новій кримінальній справі — тоді обмеження діятиме з 21:30.
Таке рішення ухвалили незабаром після того, як 18 грудня 2024 року суд відхилив апеляцію Саркозі у справі про корупцію і зловживання впливом.
У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.
В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.
- Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.
- 1 березня 2021 року суд Парижу визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (2007—2012) винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.
- А вже 30 вересня 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.