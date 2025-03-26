Пара готувала теракт у Запоріжжі на замовлення РФ — тепер зловмисникам загрожує довічне увʼязнення

На День СБУ, 25 березня, молода пара на замовлення РФ планувала теракт у Запоріжжі на військовому обʼєкті. Правоохоронці викрили та затримали підозрюваних.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, 25 березня хлопець і дівчина віком 18 та 19 років хотіли підірвати саморобний вибуховий пристрій поблизу військової частини. Їх завербувала російська воєнна розвідка (ГРУ) через телеграм-канали, де вони шукали легких заробітків.

Росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного обʼєкта.

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Служба безпеки завчасно викрила обох агентів і затримала їх, коли ті начиняли вибухівку додатковими вражаючими деталями для більшої шкоди.

Правоохоронці затримали пару у приватній будівлі, розташованій навпроти центрального входу до військової частини. Її зловмисники орендували як спостережний пункт за ціллю.

Для цього вони встановили приховану веб-камеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Під час обшуку в них вилучили деталі для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочину.

Зловмисники перебувають під вартою, їх підозрюють у держзраді та підготовці теракту. Фігурантам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.