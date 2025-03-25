У Львові двоє чоловіків хотіли підірвати авто військового — їх затримали

Правоохоронці затримали у Львові двох чоловіків, які на замовлення РФ намагалися підірвати авто українського військового.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, у справі фігурують двоє мешканців Закарпаття віком 22 і 23 роки — росіяни їх завербували, коли ті шукали заробіток у телеграм-каналах.
Приїхавши до Львова, вони забрали зі схрону вибухівку і провели дорозвідку поблизу авто українського воїна. Потім навпроти місця паркування встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів — так російські спецслужби хотіли зафіксувати наслідки запланованого теракту.
Правоохоронці затримали обох фігурантів на гарячому, коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, який замаскували у спортивну сумку, під авто. Там було 4,5 кг вибухової речовини та гайки для більшої шкоди.
Підірвати автомобіль українського військового хотіли дистанційно за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки.
Чоловіків підозрюють у державній зраді. Зараз вони перебувають під вартою — їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Останні місяці в Україні регулярно стаються теракти, влаштовані на замовлення російських спецслужб. Днями на Одещині стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка. СБУ кваліфікувала вибух як спробу теракту. У Харкові затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів і корегував удари Росії по місту. А в Тернополі затримали школярку — вона ледве не вчинила теракт через шантаж росіян.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.