У Львові двоє чоловіків хотіли підірвати авто військового — їх затримали

Правоохоронці затримали у Львові двох чоловіків, які на замовлення РФ намагалися підірвати авто українського військового.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, у справі фігурують двоє мешканців Закарпаття віком 22 і 23 роки — росіяни їх завербували, коли ті шукали заробіток у телеграм-каналах.

Приїхавши до Львова, вони забрали зі схрону вибухівку і провели дорозвідку поблизу авто українського воїна. Потім навпроти місця паркування встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів — так російські спецслужби хотіли зафіксувати наслідки запланованого теракту.

Правоохоронці затримали обох фігурантів на гарячому, коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, який замаскували у спортивну сумку, під авто. Там було 4,5 кг вибухової речовини та гайки для більшої шкоди.

Підірвати автомобіль українського військового хотіли дистанційно за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки.

Чоловіків підозрюють у державній зраді. Зараз вони перебувають під вартою — їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.