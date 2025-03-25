У Кривому Розі затримали чоловіка — його підозрюють у підготовці теракту біля адмінбудівлі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту біля адмінбудівлі.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 26-річний фігурант погодився за $2 500 виконати «спецзавдання» — здійснити теракт на території міста Кривий Ріг.
Він забрав заздалегідь підготовлену вибухівку і переніс її до орендованого житла. Також до квартири чоловік приніс тротил і детонатори. За планом підозрюваний мав закласти бомбу в обумовленому місці біля адмінбудівлі у Кривому Розі.
Силовикам вдалося затримати чоловіка ще до того, як він виконав замовлення. У нього вилучили мобільні телефони, чорнові записи та саморобний вибуховий пристрій. Зараз чоловік під вартою.
- Останні місяці в Україні регулярно стаються теракти, влаштовані на замовлення російських спецслужб. Днями на Одещині стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка. СБУ клаліфікувала вибух як спробу теракту. У Харкові затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів і корегував удари Росії по місту. А в Тернополі затримали школярку — вона ледве не вчинила теракт через шантаж росіян.