У Кривому Розі затримали чоловіка — його підозрюють у підготовці теракту біля адмінбудівлі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту біля адмінбудівлі.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 26-річний фігурант погодився за $2 500 виконати «спецзавдання» — здійснити теракт на території міста Кривий Ріг.

Він забрав заздалегідь підготовлену вибухівку і переніс її до орендованого житла. Також до квартири чоловік приніс тротил і детонатори. За планом підозрюваний мав закласти бомбу в обумовленому місці біля адмінбудівлі у Кривому Розі.

Силовикам вдалося затримати чоловіка ще до того, як він виконав замовлення. У нього вилучили мобільні телефони, чорнові записи та саморобний вибуховий пристрій. Зараз чоловік під вартою.