Третя штурмова бригада створила власний полк безпілотних систем

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ створить власний полк безпілотних систем.

Про це йдеться на сторінці 3 ОШБр.

Полк БПС — це пілоти, інженери й айтівці, сапери, механіки та електрики. Бійці, які атакують, розвідують, вдосконалюють або забезпечують безперебійну роботу на передовій.

У бригаді зазначили, що в новому підрозділі будуть досвідчені командири, якісне забезпечення та підготовка.

Третя окрема штурмова бригада — добровольчий підрозділ, який створили в перші дні повномасштабного вторгнення за ініціативи Андрія Білецького, першого командира полку «Азов». Її основою були ветерани Окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України та представники Азовського руху.

Спершу загін розширили до Окремого полку спеціального призначення «Азов» у складі Збройних сил України, потім реформували в Сили спеціальних операцій «Азов» ЗСУ. У січні 2023 року підрозділ став частиною Сухопутних військ ЗСУ і розширився до бригади.

14 березня 2025 року оголосили, що Третя окрема штурмова бригада стане Третім армійським корпусом, командувачем буде Андрій Білецький.