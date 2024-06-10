Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Заступника головнокомандувача Збройних сил України і Героя України Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем — це новий рід військ, який має наростити кількість дронів і безпілотників, упорядкувати їхнє застосування в боях і надходження в підрозділи та загалом вивести ЗСУ на новий рівень.

Вадим Сухаревський із позивним «Борсук» був командиром 59 окремої мотопіхотної бригади з 2022 року, а до цього — начальником 35 бригади морської піхоти, командиром 503 батальйону морпіхів.

Полковник Вадим Сухаревський. Укрінформ

10 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Сухаревського заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — він відповідав за безпілотні системи й розвиток застосування дронів.