Третя окрема штурмова бригада тепер стала Третім армійським корпусом., командувачем стане Андрій Білецький.
Про це він сказав у відеозверненні.
В основі формування корпусу хочуть закласти бойову підготовку, професійний сержантський корпус, роботу з управлінням, плануванням, і технологічність. Білецький наголосив, що план — змінити принципи цієї війни і тим самим змінити й сам хід війни на користь України.
«Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти», — резюмував він.
- Третя окрема штурмова бригада — добровольчий підрозділ, який створили у перші дні повномасштабного вторгнення за ініціативою Андрія Білецького, першого командира полку «Азов». Її основу склали ветерани Окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України та представники Азовського руху. Спершу загін розширили до Окремого полку спеціального призначення «Азов» у складі Збройних Сил України, потім реформували у Сили спеціальних операцій «Азов» ЗСУ. У січні 2023 року підрозділ став частиною Сухопутних військ ЗСУ та розширився до бригади.