Папа Римський повинен заново навчитися говорити після кисневої терапії

Папа Римський Франциск відновлює свої сили, але повинен «заново навчитися говорити» після кисневої терапії.

Про це сказав Кардинал Віктор Мануель Фернандес.

«Папа почувається дуже добре, але потужний кисень усе висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, проте його загальний фізичний стан такий, як і раніше», — заявив він

Напередодні, 20 березня, стало відомо, що стан здоров’я понтифіка покращився, він більше не потребує штучної вентиляції легень уночі.

Він заявив, що не знає, чи випишуть понтифіка до Великодня, тобто 20 квітня. Але Фернандес не вважає, що Папа не піде у відставку зараз.

«Він може повернутися, але лікарі хочуть бути впевнені на 100%. Той час, що в нього залишився, він хоче повністю присвятити іншим, а не собі», — сказав Фернандес.