Папа Римський іде на поправку — більше не потребує штучної вентиляції легень вночі

Стан здоров’я Папи Римського Франциска покращився, він більше не потребує штучної вентиляції легень уночі.

Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

Крім того, вдень понтифік менше потребує високопотокової кисневої терапії. Моторна й респіраторна фізіотерапії також дають прогрес, кажуть його представники.

На думку лікарів, легеневі інфекції Папи вдалося взяти під контроль, хоч і не усунути повністю. Результати клінічних аналізів у межах норми, гарячки немає. Папа Франциск лікується, молиться і виконує «деяку роботу», кажуть у Ватикані.

Оскільки стан понтифіка стабілізувався, наступного разу про його здоров’я інформуватимуть не раніше наступного тижня.