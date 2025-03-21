У застосунку «Армія+» запустили опитування про ставлення до військової служби

У застосунку «Армія+» запустилося нове опитування. Завдяки йому Головне управління реагування на кризові ситуації (ГУРКС) хоче дізнатися про ставлення захисників і захисниць до військової служби.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Через 16 питань ГУРКС планує виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Опитування триватиме три тижні. Всі відповіді повністю анонімні.

«Сьогодні запустилося важливе опитування, у якому закликаю брати участь, оскільки воно прямо впливатиме на реформи. Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом від початку роботи «Армія+» в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 тисяч відповідей. У середньому, близько 20 тисяч користувачів відгукуються на питання, які порушено в застосунку. Найпопулярнішим стало опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців «Плюси». У ньому взяли участь майже 45 тисяч військових.