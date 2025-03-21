FT: США хочуть включити контроль над АЕС в угоду про українські корисні копалини

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змінити умови угоди про корисні копалини з Україною. Зокрема, до розширеної угоди нібито можуть додати доступ до українських атомних електростанцій.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди, який може включати американську власність над іншими економічними обʼєктами, зокрема українськими атомними електростанціями. Такі кроки фактично означають перегляд ще не підписаної угоди про копалини, зазначає FT.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

«Я йому сказав, що якщо [ЗАЕС] не буде українська, вона працювати ні на кого не буде. Це незаконно. Вона не зможе. І ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна», — заявив президент. Зеленський наголосив, що Україна готова обговорювати питання інвестицій в українські АЕС та їхню модернізацію, але питання власності над станціями не обговорювали.

Українські посадовці стурбовані, що американці тиснутимуть на них, щоб змусити погодитися на невигідні умови в розширеній угоді. Особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією з Києвом.

Зараз обидві сторони ведуть складні переговори, що охоплюють ширші економічні та безпекові питання, заявили українські та американські посадовці.

«Ми готові її [угоду] підписати. Буде дивно її ігнорувати», – сказав високопоставлений український посадовець, близький до президента України Володимира Зеленського. Поки що Києву не показали нових умов угоди.

В Україні офіційно заявляли, що текст угоди про корисні копалини готовий. До цього західні медіа також повідомляли про імовірні зміни та нові бажання Дональда Трампа в контексті цієї угоди.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Тоді документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду продовжуються.

Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що той варіант угоди, який привезли до США, не є остаточним — деякі її пункти можуть змінити.