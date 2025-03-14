В Україні розповіли, що текст угоди про корисні копалини готовий. Раніше західні медіа писали про імовірні зміни

Україна та США завершили переговори щодо угоди про рідкоземельні корисні копалини — текст документа готовий. Раніше західні медіа повідомляли про імовірні зміни та нові бажання Дональда Трампа в контексті цієї угоди.

Про це заявила міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, американська сторона ще не визначилася з датою та умовами підписання, але Україна готова це зробити будь-коли.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацбовувати.

Угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Тоді документ не підписали.

Після суперечки Трампа і президента України Володимира Зеленського 28 лютого в Білому домі американські посадовці продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. Вони закликали радників Зеленського змусити президента України відкрито вибачитися перед Трампом.

Увечері 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Україна, за словами Зеленського, готова підписати угоду про використання українських корисних копалин «у будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Трамп у зверненні до Конгресу наголосив, що цінує готовність Києва укласти угоду про корисні копалини.

Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що нинішній варіант угоди не є остаточним, деякі її пункти можуть змінити.

Bloomberg писало, що Президент США хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь. Видання 6 березня зазначало, що «найближчими днями» в угоді можуть бути зміни. Інші джерела попередили, що позиція США може змінитися будь-коли.