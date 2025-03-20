ЄС відкладає контрмита на американський алкоголь

Європейський Союз відклав перші контрзаходи проти Сполучених Штатів, які стосувались алкоголю. Їх планували як відповідь на тарифи на метали, запроваджені президентом Штатів Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Європейська комісія спершу запропонувала 1 квітня відновити тарифи на товари зі США 2018 року на €4,5 мільярда, а 13 квітня — ввести додаткові мита на €18 мільярдів.

Згодом ЄК підтвердила, що всі контрзаходи Євросоюзу набудуть чинності в середині квітня. Затримка з введенням контрзаходів може дозволити внести певні корективи до американських товарів, які є обʼєктом санкцій.

Перший набір контрзаходів передбачає застосування 50-відсоткового мита на американський бурбон. Трамп погрожував запровадити мито у 200% на всі вина та інші алкогольні вироби з ЄС, якщо блок піде на це.

Адміністрація Трампа також планує «взаємні» тарифи 2 квітня, щоб «відновити баланс у світовій торговельній системі».