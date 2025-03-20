ЄС відкладає контрмита на американський алкоголь

Європейський Союз відклав перші контрзаходи проти Сполучених Штатів, які стосувались алкоголю. Їх планували як відповідь на тарифи на метали, запроваджені президентом Штатів Дональдом Трампом.
Про це пише Reuters.
Європейська комісія спершу запропонувала 1 квітня відновити тарифи на товари зі США 2018 року на €4,5 мільярда, а 13 квітня — ввести додаткові мита на €18 мільярдів.
Згодом ЄК підтвердила, що всі контрзаходи Євросоюзу набудуть чинності в середині квітня. Затримка з введенням контрзаходів може дозволити внести певні корективи до американських товарів, які є обʼєктом санкцій.
Перший набір контрзаходів передбачає застосування 50-відсоткового мита на американський бурбон. Трамп погрожував запровадити мито у 200% на всі вина та інші алкогольні вироби з ЄС, якщо блок піде на це.
Адміністрація Трампа також планує «взаємні» тарифи 2 квітня, щоб «відновити баланс у світовій торговельній системі».
- Президент США Дональд Трамп одразу після вступу на посаду оголосив про намір ввести мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, звинувативши ці країни в тому, що вони сприяють контрабанді наркотиків до США. Потім Трамп запровадив мита на весь імпорт сталі та алюмінію, включно із сотнями видів товарів, виготовлених з металу.
- Китай відповів дзеркальними митами 4 березня, того ж дня відповідь пообіцяли Мексика і Канада.
- 12 березня ЄС оголосив про мита на метали, віскі та продукти зі США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела Канада.