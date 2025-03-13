Трамп погрожує 200% митами на європейські вина і шампанське

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що запровадить 200-відсоткові мита на вина, шампанське та всю алкогольну продукцію з Європейського Союзу у відповідь на 50% мита ЄС на американське віскі.
Про це він написав у своїй соцмережа Truth Social.
Він назвав ЄС одним з «найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі».
«Якщо цей тариф [на віскі] не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять із Франції та інших країн, представлених в ЄС. Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США», — написав він.
Міністр торгівлі Франції Лоран Сен Мартен у відповідь заявив, що Дональд Трамп лише посилює свою торговельну війну.
«Франція, як і раніше, сповнена рішучості відповідати разом з Європейською комісією та нашими партнерами. Ми не піддамося на погрози і завжди будемо захищати наші сектори», — наголосив він.
- Президент США Дональд Трамп одразу після вступу на посаду оголосив про намір вести мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, звинувативши ці країни в тому, що вони сприяють контрабанді наркотиків до США. Потім Трамп запровадив мита на весь імпорт сталі та алюмінію, включно із сотнями видів товарів, виготовлених з металу.
- Китай відповів дзеркальними митами 4 березня, того ж дня відповідь пообіцяли також Мексика і Канада.
- 12 березня ЄС запровадив мита на метали, віскі та продукти харчування із США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела і Канада.