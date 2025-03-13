Трамп погрожує 200% митами на європейські вина і шампанське

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що запровадить 200-відсоткові мита на вина, шампанське та всю алкогольну продукцію з Європейського Союзу у відповідь на 50% мита ЄС на американське віскі.

Про це він написав у своїй соцмережа Truth Social.

Він назвав ЄС одним з «найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі».

«Якщо цей тариф [на віскі] не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять із Франції та інших країн, представлених в ЄС. Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США», — написав він.

Міністр торгівлі Франції Лоран Сен Мартен у відповідь заявив, що Дональд Трамп лише посилює свою торговельну війну.

«Франція, як і раніше, сповнена рішучості відповідати разом з Європейською комісією та нашими партнерами. Ми не піддамося на погрози і завжди будемо захищати наші сектори», — наголосив він.