Парламент Сербії відправив у відставку премʼєра через масштабні протести в країні

Парламент Сербії відправив у відставку уряд на чолі з премʼєр-міністром Мілошем Вучевичем на тлі студентських протестів у Белграді та інших містах країни.
Про це повідомляє сербський мовник RTS.
Вучевич подав у відставку 28 січня. Це трапилось на тлі студентських протестів, які почались після падіння навісу на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад — тоді загинули 15 людей. Студенти звинувачували владу в неякісному ремонті, до якого призвела корупція.
Новий уряд мають призначити за 30 днів. Якщо цього не станеться до 18 квітня, у країні проведуть позачергові парламентські вибори.
Студенти й опозиційні активісти закидали Вучевичу та його союзникам некомпетентність і звинувачували в корупції, що нібито призвели до трагедії у Нові-Саді. Арешти чиновників, підозрюваних у корупції, і низка гучних відставок міністрів до відходу Вучевича не змогли заспокоїти суспільне невдоволення. Вучевич відкидував вимоги опозиції про створення перехідного позапартійного уряду та звинуватив опонентів у спробі прийти до влади без виборів.
Наймасштабніша акція протесту пройшла 15 березня. Десятки тисяч людей зібралися в Белграді та вимагали притягнути уряд Вучевича до відповідальності.
- Катастрофа в місті Нові-Сад сталася 1 листопада 2024 року. Дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинули 15 людей, ще кілька постраждали. А 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів, які звинувачували владу в недбалості. Люди прийшли з транспарантами «Кров на ваших руках» і «Корупція вбиває» та вимагали заарештувати президента країни Александара Вучича. Протести та демонстрації тривають досі.