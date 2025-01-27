У Белграді студенти заблокували автомагістраль — протестують проти політики президента Вучича

У столиці Сербії Белграді 27 січня почали 24-годинну блокаду ключового транспортного перехрестя. Учасники акції виступають проти політики президента Сербії Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.
Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».
Протести в Белграді та інших містах Сербії тривають уже понад місяць. Вони почалися після трагедії в місті Нові-Сад на півночі Сербії. Там 1 листопада 2024 року через падіння навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей.
Спочатку мітингувальники вимагали прозорого розслідування трагедії й просили притягнути винних до відповідальності. Але згодом студенти, опозиція та громадські організації звинуватили генерального прокурора Загорки Доловача та прокурорів у млявому розслідуванні обвалу даху, що ті заперечують. Вони кажуть, що уряд і президент Александр Вучич ведуть країну неправильним шляхом.
Тисячі жителів Белграда приєдналися до протестів разом із деякими фермерами, які привезли свої трактори до столиці. Їх використали для захисту протестувальників — на інших протестах автівки двічі таранили натовп демонстрантів.
Президент Вучич, з одного боку, обіцяє дослухатися до вимог учасників акцій протесту. Зокрема, 25 січня він закликав посадовців опублікувати всі документи, повʼязані з реконструкцією вокзалу, — це одна з вимог студентів, адже вони переконані, що будівля обвалилася через корупцію чиновників на будівництві.
Водночас Вучич і його прихильники звинувачують демонстрантів у співпраці з неназваними зарубіжними силами, які нібито прагнуть дестабілізувати Сербію.
- Катастрофа в Нові-Саду сталася 1 листопада 2024 року. Дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинули 14 людей, ще декілька постраждали. 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів, що звинувачували владу в недбалості. Люди прийшли з транспарантами «Кров на ваших руках» і «Корупція вбиває» та вимагали заарештувати президента країни Александара Вучича. Протести та демонстрації продовжуються й досі.