Премʼєр-міністр Сербії подає у відставку на тлі протестів

Премʼєр-міністр Сербії Мілош Вучевич подає у відставку на тлі студентських протестів у Белграді та інших містах країни. Учасники акції виступають проти політики президента Сербії Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, до якої входить і Вучевич.

Про це передає сербське видання «Танюг».

Масові протести в Сербії тривають уже понад місяць — вони розпочалися після трагедії в місті Нові-Сад на півночі, де 1 листопада 2024 року через падіння навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей. Студенти звинувачують владу в неякісному ремонті, до якого призвела корупція.

Учасники протесту виставили перед владою вимоги, до задоволення яких студенти продовжуватимуть блокувати факультети. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що все виконав — триває публікація документації про реконструкцію залізничного вокзалу в Нові-Саді, він готовий помилувати всіх студентів і викладачів, проти яких відкрили кримінальні провадження, уже порушив провадження проти 37 людей за напади на студентів, викладачів і громадян на мітингах. Також Сербія готова підвищити зарплати вчителям, знизити на 50% плату за навчання і збільшити бюджет на вищу освіту на 20%.

Поки що премʼєр-міністр Сербії Мілош Вучевич у спільному з президентом Александром Вучичем зверненні запросив усіх ректорів, деканів, професорів і студентів університетів і коледжів Сербії прибути до уряду, щоб обговорити вимоги студентів, які, за його словами, «повністю виконані».