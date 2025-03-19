На Полтавщині чоловік вистрілив з травматичної зброї у військового ТЦК. Його затримали

У Кременчуку на Полтавщині чоловік вистрілив із травматичного пістолета у військовослужбовця Територіального центру комплектування.
Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Це трапилось приблизно о 07:00 19 березня. Наряд патрульної поліції та військовослужбовці ТЦК «побачили підозрілого перехожого». Коли хотіли перевірити в нього документи, він вистрілив у бік військового ТЦК — влучив у ногу. Військовому надали допомогу на місці.
Стрільця затримали. Слідчі встановили, що нападник — 48-річний місцевий, у нього вилучили зброю. Наразі обставини події з’ясовують і вирішують, як її кваліфікувати.
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- 5 лютого стався вибух біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському. Тоді загинула одна людина — та, яка принесла вибухівку.
- Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський засудив насильство щодо військових і закликав до поваги. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивства військовослужбовців «червоною лінією, яку не можна перетинати».