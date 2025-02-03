Головнокомандувач Сирський засудив насильство щодо військових і закликав до поваги

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК. Він розраховує на розслідування злочинів і покарання винних.
За словами Сирського, за короткий проміжок часу в різних областях України трапились «ганебні акти насильства» проти українських військових.
На Полтавщині чоловік вбив військового ТЦК з мисливської зброї. У Рівному військовослужбовці постраждали через підрив вибухівки. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.
Зараз один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді — стабільний, поранення легкі.
«Насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання», — сказав Сирський.
Сирський каже, що в умовах повномасштабної війни неможливо захистити державу без заходів мобілізації. Зараз держава докладає усіх зусиль, аби в ході мобілізації не допускати випадків порушення прав людини. Тож він закликає до підтримки армії та поваги до військовослужбовців.
- У Пирятині на Полтавщині чоловік убив військового ТЦК з мисливської зброї. За даними слідства, 31 січня полтавець з іншими мобілізованими у супроводі співробітників Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Коли автівка зупинилась на заправці в Пирятині, чоловік з рушниці, яку привіз із собою, вистрілив в одного з військових, той помер на місці. Нападник прихопив автомат потерпілого, після чого разом зі спільником вони втекли.