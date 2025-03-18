Суд у США вважає закриття USAID Ілоном Маском неконституційним

Окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пишуть The Hill і CBS News.

Рішення судді на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті «відтермінувати передчасне, остаточне закриття» агентства, поки триває судовий процес.

Це рішення вимагає від DOGE відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID і забороняє персоналу DOGE здійснювати будь-які дії, повʼязані з агентством, без спеціального дозволу посадової особи USAID. Зокрема, їм забороняється:

відправляти співробітників в адміністративну відпустку;

звільняти співробітників USAID;

закривати будівлі, бюро чи офіси агентства;

видаляти вміст вебсайтів USAID.

Це перший випадок, коли суддя постановив, що Маск здійснює достатньо незалежних повноважень, аби вимагати затвердження його кандидатури Сенатом відповідно до статті Конституції про призначення.

«Послужний список його діяльності на сьогодні свідчить про те, що його роль була і залишатиметься бути керівником DOGE, з тими ж обовʼязками й ступенем безперервності, як якщо б він формально перебував на цій посаді», — заявив Чуанг.

Чуанг відкинув аргумент адміністрації Трампа про те, що Маск є не керівником DOGE, а лише старшим радником президента, який не має незалежних повноважень.

Що відбувається з USAID

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа і соціальні ініціативи.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.

В указі Трампа йшлося про те, що напрями зовнішньої допомоги Сполучених Штатів не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям.

Після приходу Трампа до влади створили Департамент ефективності уряду (DOGE). Його мета — оптимізувати роботу федеральних агентств та скоротити державні витрати. Його очолив мільярдер, власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Ілон Маск і DOGE закрили вебсайт USAID та його штаб-квартиру, відправили тисячі співробітників у відпустку. Маск також поширював фейки про агентство — начебто воно фінансувало створення біологічної зброї та є підставною організацією ЦРУ.

10 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США офіційно закривають 83% програм USAID. Він пояснив це тим, що на ці програми витрачали «десятки мільярдів доларів» і це нібито не давало користі та шкодило Штатам.