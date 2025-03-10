США офіційно закривають 83% програм USAID

На 5 200 контрактів, які зараз скасовують, витрачали «десятки мільярдів доларів» — це нібито не давало користі й шкодило Штатам. Рештою програм USAID, які не скасовують, тепер більш ефективно управлятиме Державний департамент.

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.