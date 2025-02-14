У США суд наказав адміністрації Трампа відновити фінансування програм іноземної допомоги

Федеральний суддя США наказав адміністрації президента Дональда Трампа відновити фінансування сотень іноземних підрядників, які втратили гроші й роботу через 90-денне призупинення всіх іноземних програм допомоги.

Про це передає Politico.

Суддя Амір Алі з округу Колумбія заявив, що Білий дім не пояснив надзвичайну й масштабну шкоду, яку спричинило повне припинення іноземної допомоги.

Амір Алі заборонив головним помічникам Трампа в Державному департаменті та бюджетних питаннях, зокрема держсекретарю Марко Рубіо та директору з питань управління та бюджету Расселлу Воуту, виконувати будь-які розпорядження про скасування контрактів або припинення роботи, що набули чинності після інавгурації Трампа. Щонайменше рішення судді діятиме, доки триває судовий процес.

Ухвала федерального судді фактично зупиняє головне нововведення серед виконавчих указів Дональда Трампа. Суддя дійшов висновку, що адміністрація Трампа діяла «свавільно і примхливо», різко припинивши всю іноземну допомогу, і не врахувала наслідків для компаній, які розраховували на таку допомогу.

Адвокати отримувачів контрактів і грантів наголошують, що замороження фінансування шкодить не тільки іноземним організаціям, але й американським компаніям, які працюють із закордонними партнерами. Більшість з них змушені звільняти людей, багато можуть не пережити 90-денне блокування допомоги.

Суддя Амір Алі погодився, що шкода від замороження допомоги, а також можливе порушення законів через «довільні та безпідставні» рішення уряду, є достатніми підставами, щоб скасувати ці обмеження.

Міністерство юстиції заявляло, що оскільки це рішення ухвалене за наказом президента, суди не мають права його переглядати. Суддя відкинув цей аргумент, зазначивши, що це дозволило б владі обходити судовий контроль.

Це вже друге судове рішення, яке призупиняє спроби Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше суддя Карл Ніколс заблокував рішення про відправку тисяч працівників в адміністративну відпустку. Ще два судді — Джон Макконнелл і Лорен Аліхан — зупинили окремі аспекти фінансових обмежень Трампа.