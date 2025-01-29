У США суд тимчасово заблокував рішення Трампа заморозити федеральну допомогу

Федеральна суддя в окрузі Колумбія Лорен Аліхан тимчасово заблокувала спробу адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні субсидії та позики на понад $3 трильйони. Тобто це не стосується допомоги іншим державам.

Про це передає The New York Times.

Суддя ухвалила рішення у відповідь на позов від групи активістів Democracy Forward, яка стверджувала, що наказ, виданий Бюджетно-управлінським управлінням Білого дому, порушує Першу поправку та Закон про адміністративну процедуру. Остаточне рішення суддя винесе 3 лютого.

Тим часом окремо від цього позову генеральні прокурори 22 штатів і округу Колумбія подали до суду, щоб перешкодити спробам Трампа заморозити фінансування, поки адміністрація Білого дому не перевірить, чи відповідали витрати його пріоритетам.

Президентка і виконавча директорка Democracy Forward подякувала за початкове рішення суду і сказала, що це дасть «нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними та необдуманими діями адміністрації Трампа».

Ухвала Лорен Аліхан — це другий випадок, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом своїх повноважень і дозволити продовжити розгляд справи.