Маск хоче закрити USAID — каже, що Трамп погодився

Мільярдер Ілон Маск, який зараз очолює Міністерство ефективності уряду США (DOGE), каже про необхідність закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише Reuters.

Розмова, в якій брали участь колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі та сенатор від Республіканської партії Джоні Ернст, почалася з того, що Маск сказав, що вони працюють над закриттям USAID.

«Вона не підлягає ремонту», — сказав Маск. Він каже, що президент США Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити. За словами Маска, закриття USAID є частиною ініціативи зі скорочення витрат американського уряду.

У своїй соцмережі Х він заявив, що USAID нібито фінансувало дослідження біологічної зброї.

Разом із цим він поширив допис іншого користувача Х, в якому той називає USAID «підставною організацією ЦРУ» і стверджує, що агентство спрямувало $53 мільйони в організацію EcoHealth Alliance, яка використовувала кошти американських платників податків для підтримки досліджень коронавірусів у лабораторії китайського міста Ухань.

Крім цього, Ілон Маск поширив безліч твітів, у яких користувачі схвалюють намір позбавити USAID фінансування і називають агентство «найбільшою глобальною терористичною організацією в історії». В одному з власних повідомлень Маск також написав, що USAID — злочинна організація і їй «настав час померти».

CNN із посиланням на джерела пише, що двох високопоставлених працівників USAID 1 лютого відправили в неоплачувану відпустку після того, як вони спробували відмовити посадовцям із очолюваного Маском департаменту в доступі до систем USAID. За словами співрозмовників CNN, співробітники DOGE хотіли проникнути в штаб-квартиру USAID у Вашингтоні й отримати доступ до систем безпеки агентства та секретної інформації.

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.