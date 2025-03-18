Ізраїль відновив удари по сектору Гази, порушивши перемирʼя

Армія оборони Ізраїлю відновила авіаудари по сектору Гази після наказу від премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ісраеля Каца «діяти рішуче» проти ХАМАС. Угруповання неодноразово відмовлялося від угоди стосовно заручників упродовж двомісячного перемирʼя.

Про це звітує ЦАХАЛ.

Ізраїль тимчасово припинив військову кампанію проти ХАМАС 19 січня — тоді сторони уклали перемирʼя.

В офісі премʼєра Нетаньягу зазначають, що ХАМАС «відкинув усі отримані пропозиції» про звільнення заручників від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

Тим часом ХАМАС наполягає на дотриманні початкових умов угоди, другий етап якої передбачав повний вихід Ізраїлю із сектора Гази й згоду остаточно припинити війну в обмін на звільнення решти живих заручників.

Хоч Ізраїль підписав угоду, Нетаньягу наполягав на тому, що його країна не припинить війну, доки не знищить керівний і військовий потенціал ХАМАС. Ізраїль відмовився вести переговори про умови другого етапу перемирʼя, який мав розпочатися 3 лютого.

Міністерство охорони здоровʼя сектора Гази, кероване ХАМАС, заявило, що через ізраїльські авіаудари загинули 232 людини. Ще понад тисячу людей поранено. МОЗ Гази у статистиці не розрізняє цивільних і бойовиків.

Ізраїльські військові стверджують, що розпочали широку хвилю авіаударів по всьому сектору Гази, націлених на командування ХАМАС середнього рівня, членів політбюро та інфраструктуру.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн.

Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили. У відповідь вони підтримали альтернативний план відновлення сектора Гази, який запропонував Єгипет.