Вбивство активіста Демʼяна Ганула в Одесі. Підозрюваному обрали запобіжний захід

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід Сергію Шалаєву, якого підозрюють в умисному вбивстві активіста Демʼяна Ганула, — тримання під вартою 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє «Суспільне».

Судове засідання відбувалося у закритому режимі. Про це просила прокуратура, їхнє клопотання підтримав захист та сам підозрюваний.

Як повідомляють «Ґрати» прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону аргументував це рішення «міркуваннями безпеки та нерозголошення відомостей слідства».

Що передувало

Вранці 13 березня в Приморському районі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного — ним виявився 46-річний дезертир. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю з якої, ймовірно, і вбили активіста.

Прокуратура почала розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). 15 березня затриманому повідомили про підозру. Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».



Пізніше у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу уточнили, що йдеться про старшого лейтенанта Сергія Шалаєва. Його 13 липня 2024 року перевели з військової частини А0139 і призначили тимчасовим виконувачем обов’язків офіцера резерву в запасній роті.

Після цього він майже весь час був на лікуванні і до виконання бойових завдань не залучався. У СЗЧ вважається з 22 лютого 2025 року, тоді він не прибув з відпустки на місце проходження служби. У бригаді зауважили, що всю необхідну інформацію передадуть правоохоронцям.

Що відомо про Демʼяна Ганула

Як пише BBC, Ганул відомий з 2013—2014 років, коли в складі «Правого сектору» був учасником Революції гідності, а в Одесі очолював силовий блок місцевого осередку праворадикальної партії.

Він також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де в Будинку профспілок внаслідок сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули майже 50 людей.

Згодом він створив громадську організацію «Вуличний фронт» і разом з однодумцями боровся проти незаконних забудов. Часто акції протесту закінчувалися сутичками. У 2017 році його притягували до відповідальності разом з активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм.



Демʼян неодноразово був учасником акцій під консульством Росії в Одесі. У листопаді 2021 року разом з однодумцями він приніс туди труну з надписами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому».

На початку 2022 року, коли в Одесі мав відбутися виступ російського репера Басти, Ганул домігся скасування цього концерту.