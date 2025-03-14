У центрі Одеси застрелили чоловіка. Що відомо

Зранку 14 березня в центрі Одеси застрелили чоловіка.

Про це повідомила Національна поліція України.

Пресслужба Нацполіції

За даними правоохоронців, близько 10:30 невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Стрілець з місця злочину втік, поліція вживає заходів, щоб його затримати.

До Одеси для розслідування справи виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що у слідства є «конкретні зачіпки». Водночас він заперечив інформацію про те, що стрілець нібито був одягнутий у військову форму — про це раніше написали низка медіа та телеграм-канали.

Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство, вчинене на замовлення.