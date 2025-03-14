Вбивство активіста Ганула в Одесі: підозрюваного затримали

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, у квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю з якої, ймовірно, і вбили активіста.

На затримання відреагував і президент Володимир Зеленський — зазначив, що десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння.

«Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти», — додав він.

Що передувало

Вранці 13 березня в Приморському районі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула.

Як пише BBC, Ганул відомий з 2013—2014 років, коли у складі «Правого сектору» був учасником Революції гідності, а в Одесі очолював силовий блок місцевого осередку праворадикальної партії.

Він також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де у будинку профспілок внаслідок сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули майже 50 людей.

Згодом він створив громадську організацію «Вуличний фронт» і разом з однодумцями боровся проти незаконних забудов. Часто акції протесту закінчувалися сутичками. У 2017 році його притягували до відповідальності разом із активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм.

Демʼян неодноразово був учасником акцій під консульством Росії в Одесі. У листопаді 2021 року разом з однодумцями він приніс туди труну з надписами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому».

На початку 2022 року, коли в Одесі мав відбутися виступ російського репера Басти, Ганул домігся скасування цього концерту.