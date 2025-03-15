Президент США Трамп призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським і українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки», — написав він.
Раніше Келлог був спецпредставником США з питань України та Росії.
Незадовго до цього NBC News писало, що Келлога усунули від перемовин України та Росії, бо у РФ його вважали занадто проукраїнським.
Про усунення Кіта Келлога від перемовин України та Росії писало Politico. Але інші американські посадовці це заперечували. Представник Білого дому з нацбезпеки Джеймс Гʼюїтт казав, що Келлог «залишається цінною частиною команди», особливо в перемовинах з європейцями.
- Кіта Келлога не було на переговорах США з Росією в Саудівській Аравії 18 лютого, а також на переговорах США з Україною 11 березня. Politico зазначало, що зараз центральні місця в перемовинах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волтц і посланець на Близькому Сході Стів Віткофф.