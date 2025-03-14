NBC News: Спецпредставника Трампа Кіта Келлога усунули від перемовин України та Росії, бо у РФ його вважали занадто проукраїнським

Спецпредставника Трампа Кіта Келлога виключили з переговорів на високому рівні про припинення війни тому, що в Кремлі його не хотіли бачити частиною процесу, позаяк Путін вважає його занадто проукраїнським.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

«Келлог — колишній американський генерал, надто близький до України. Це не наша людина, не того калібру, який ми шукаємо», — заявило джерело.

Анонімний чиновник США в адміністрації Дональда Трампа підтвердив виданню, що Росія не хотіла, щоб Келлог був залучений до перемовин.

Офіс Келлога не відповів на прохання прокоментувати, чому він не брав участі в переговорах і чи просила Росія, щоб він не брав участі.

Раніше про усунення Кіта Келлога від перемовин України та Росії писало Politico. Але інші американські посадовці це заперечували. Представник Білого дому з нацбезпеки Джеймс Гʼюїтт казав, що Келлог «залишається цінною частиною команди», особливо в перемовинах з європейцями.

Прессекретарка Білого дому Анна Келлі додала: «Виконання чітких вказівок президента щодо припинення цієї війни є єдиною турботою генерала [у відставці] Келлога». Тим часом людина, близька до Келлога, заперечила Politico, що його виштовхують — імовірно, це просто «міжусобиця Вашингтону».



За словами співрозмовника Politico, Келлог часто говорить безпосередньо з Трампом, «і саме на нього він працює, ні на кого іншого». До того ж серед усіх представників адміністрації саме він має найкращі відносини з українським президентом Володимиром Зеленським, які тривають уже кілька років.