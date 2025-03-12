Politico: Спецпредставника Трампа Кіта Келлога усунули від перемовин України та Росії

Спецпредставника президента США в Україні та Росії Кіта Келлога фактично усунули від переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За даними Politico, перемовини між США та Україною, на яких не було Келлога, підтверджують, що його «відсунули на другий план». Тим часом центральне місце на переговорах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і посланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

«Роль Келлога в цій справі під великим питанням, — заявив NatSec Daily представник адміністрації Трампа. — Незрозуміло, чому президент не ухвалить остаточного рішення з цього питання. Уже й так занадто багато головних героїв плюс Віткофф намагаються зіграти роль героя в припиненні війни. Келлог, накульгуючи, просувається вперед, посилюючи плутанину в питанні про те, хто чим займається».

Однак інші американські посадовці заперечують це. Представник Білого дому з національної безпеки Джеймс Гʼюїтт заявив, що Келлог «залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з європейськими союзниками». Прессекретарка Білого дому Анна Келлі додала: «Виконання чітких вказівок президента щодо припинення цієї війни є єдиною турботою генерала [у відставці] Келлога».

Тим часом людина, близька до Келлога, заперечила Politico, що його виштовхують — імовірно, це просто «міжусобиця Вашингтону».

За словами співрозмовника видання, Келлог часто говорить безпосередньо з Трампом, «і саме на нього він працює, та ні на кого іншого». До того ж серед усіх представників адміністрації саме він має найкращі відносини з українським президентом Володимиром Зеленським, які тривають уже кілька років.

Politico пише, що призначення Келлога спецпосланцем з питань України зустріли «зітханням полегшення» в Києві та Європі, оскільки його вважають «яструбом» щодо Росії. Він нібито розуміє ризики «невдалої» мирної угоди, що буде вигідною Москві. Деякі чиновники адміністрації США і близькі до Білого дому республіканці зазначають, що водночас «на підйомі» перебувають більш скептично налаштовані щодо допомоги Україні фігури в команді Трампа, наприклад, віцепрезидент Джей Ді Венс.