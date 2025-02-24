Україна передала США перелік усіх спроб припинення вогню, які РФ порушила

Президент України Володимир Зеленський передав США під час візиту американського спецпредставника Кіта Келлога в Київ перелік усіх спроб припинення вогню, які РФ порушила. Йдеться про понад 25 разів з 2014 року.

Про це він повідомив 24 лютого під час міжнародного заходу до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ «Підтримуй Україну».

«Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і президенту США документ з переліком всіх cease-fire [припинення вогню] з конкретними датами, які РФ зламала», — розповів він.

За словами президента, про мир неможливо оголосити за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра. Мир, сказав Зеленський, може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки.

«Надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша на фронті. Ми пам’ятаємо, що з 2014 року більш як 25 разів Росія порушувала режим припинення вогню», — наголосив президент.