Справа Тандира: ДБР провело обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Державне бюро розслідувань проводить обшуки вдома у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у справі про можливе введення в оману суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР, не називаючи імені заступника. На сайті ВККС пишуть, що заступником голови Комісії працює Олексій Омельян.

Обшуки проводять, щоб знайти докази, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області. Його імені не називають у ДБР, але з цих даних випливає, що йдеться про Олексія Тандира.

Слідчі зʼясували, що заступник голови ВККС дружить з екссуддею. І під час допиту як свідка у кримінальному провадженні за підозрою Тандира у смертельній ДТП фігурант міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Що передувало

У травні 2023 року вже ексголова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.