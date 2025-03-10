Bloomberg: Радники Трампа думають, як помʼякшити санкції проти РФ і натиснути на Україну на зустрічі в Саудівській Аравії

Американські та українські посадовці зустрінуться цього тижня в Саудівській Аравії, щоб обговорити терміни та масштаби початкового припинення вогню з Росією. США мають намір продовжити тиск на Київ. Водночас радники президента Дональда Трампа думають, як помʼякшити санкції проти РФ.

Про це передає Bloomberg з посиланням на джерела.

Заплановані переговори в Джидді відбудуться після інтенсивного тиску з боку адміністрації президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського, серед іншого — зупинка поставок військової допомоги й розвідувальних даних.

«Ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно щось зробити», — так заявляв Трамп.

Натомість його радники вже пропонують ідеї, як вони могли б пом’якшити санкції, накладені на Росію, зокрема стосовно обмеження цін на продаж російської нафти. Перед цим Трамп писав, що серйозно розглядає посилення санкцій проти Росії через її постійні атаки України.

Президент Володимир Зеленський казав, що готовий до припинення вогню, якщо Росія погодиться припинити авіаудари та військово-морські операції, а також обмінятися полоненими, що може стати методом встановлення довіри.

У Москві заявляли, що готові обговорити тимчасове перемирʼя з Україною за умови, що буде прогрес у досягненні остаточного мирного врегулювання. Однак публічно не було розмов про те, що Путін піде на компроміс або що США підштовхують його до цього.

Що передувало

5 березня США припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Радник Трампа заявив, що США відновлять поставки, коли Україна і РФ визначать дату мирних перемовин.

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Україна вже працює над альтернативами. Зокрема, розвідувальні дані можуть надавати й інші країни-союзники.

Імовірно, це питання обгворюватимуть на зустрічі американсько-української делегацій у Саудівській Аравії 11 березня. Від американців поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Від України — голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

За даними Financial Times, Україна може піти на часткове припинення вогню з Росією, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу США.