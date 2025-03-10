У «Дії» зʼявилися дозволи на зброю — поки в тестовому режимі

У «Дії» зʼявилися дозволи на зброю. Тепер дозвільний документ можна сформувати в застосунку за декілька кліків, а не носити із собою його паперовий варіант.

Про це повідомили в «Дії» та в Міністерстві цифрової трансформації України.

Щоб додати дозвіл на зброю в «Дію», потрібно оновити застосунок і прогорнути всі наявні у вас документи. Потім натиснути «Додати документ» і обрати «Дозвіл на зброю».

Усього кілька кліків — і документ зʼявиться в «Дії», якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї.

Коли дозвіл добігатиме кінця, «Дія» нагадає повідомленням у застосунку. А далі ви зможете продовжити дію документа онлайн, через сайт Міністерства внутрішніх справ — тобто без бюрократії та черг.

Поки послуга працює в тестовому режимі.