У «Дії» зʼявилися дозволи на зброю — поки в тестовому режимі

У «Дії» зʼявилися дозволи на зброю. Тепер дозвільний документ можна сформувати в застосунку за декілька кліків, а не носити із собою його паперовий варіант.
Про це повідомили в «Дії» та в Міністерстві цифрової трансформації України.
Щоб додати дозвіл на зброю в «Дію», потрібно оновити застосунок і прогорнути всі наявні у вас документи. Потім натиснути «Додати документ» і обрати «Дозвіл на зброю».
Усього кілька кліків — і документ зʼявиться в «Дії», якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї.
Коли дозвіл добігатиме кінця, «Дія» нагадає повідомленням у застосунку. А далі ви зможете продовжити дію документа онлайн, через сайт Міністерства внутрішніх справ — тобто без бюрократії та черг.
Поки послуга працює в тестовому режимі.
- У червні 2023 року в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї. Його створили, щоб посилити контроль за обігом вогнепальної зброї в Україні та спростити процес її оформлення.