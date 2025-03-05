У «Дії» незабаром зʼявляться дозволи на зброю

Незабаром у застосунку «Дія» з’явиться нова послуга — «Дозвіл на зброю». Її сподіваються запустити вже в березні, бета-тест добігає кінця.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.
Планують запустити комплексну послугу. У «Дії» можна буде не лише подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння чи купівлю зброї, але й отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб предʼявити за потреби.
«Не потрібно буде носити із собою будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у «Дії», QR-код, як завжди», — пояснив Федоров.
Федоров також анонсував нові послуги та можливості для ветеранів у «Дії»:
- опитування для визначення потреб ветеранів;
- нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів.
У застосунку планують створити окремий профіль для захисників і захисниць.
«Застосунок автоматично розумітиме, що людина — ветеран, й адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі «Дії» будуть зібрані всі сервіси для ветеранів. Також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо», — розповів Федоров.
- У червні 2023 року в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї. Його створили, щоб посилити контроль за обігом вогнепальної зброї в Україні та спростити процес її оформлення.