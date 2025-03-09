Ізраїль припинив електропостачання в сектор Гази

Міністр енергетики та інфраструктури Ізраїлю Елі Коен наказав припинити електропостачання сектора Гази, щоб посилити тиск на ХАМАС, який досі утримує 59 ізраїльських заручників.

Про це передає ізраїльська газета The Times of Israel.

Минулого тижня прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що він готовий відключити постачання електроенергії в сектор Гази, якщо ХАМАС не поступиться своїми вимогами під час переговорів про звільнення заручників і припинення війни.

Через ізраїльсько-палестинську війну в секторі Гази інфраструктура суттєво зруйнована. Там використовують генератори та сонячні панелі, щоб частково забезпечити електрику для людей. Відключення електроенергії від Ізраїлю може вплинути на роботу водяних насосів та каналізації.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Усередині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки сторони не змогли домовитися далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн.

Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили. У відповідь вони підтримали альтернативний план відновлення сектора Гази, який запропонував Єгипет.