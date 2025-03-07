Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Кабінет міністрів України затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України.
Про це повідомили в Міноборони.
За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, до складу Наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк і Станіслав Гайдер.
Іван Гаврилюк — перший заступник міністра оборони. У Міноборони зазначили, що він фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних сил України.
Станіслав Гайдер — колишній заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток і має досвід у сфері запобігання корупції.
У відомстві переконані, що їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення української армії.
- 6 березня Агенцію оборонних закупівель очолив Арсен Жумаділов. Перед цим він завершив роботу гендиректора в Державному операторі тилу.